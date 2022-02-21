СВР узнала о вербовке спецслужбами США и Британии боевиков на восток Украины

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России заявила о наличии данных вербовки западными спецслужбами боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на восток Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР, поступившем в ТАСС.

"СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МI6", - говорится в сообщении СВР.

В ведомстве отметили, что "имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косове. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц". По данным СВР, "к настоящему моменту на это "щедрое предложение" откликнулись не менее тысячи человек".

Также в СВР отмечают нарастание активности усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. "Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни и не имеющих ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны", - отмечается в сообщении СВР.

"Происходящее свидетельствует о том, что "ястребы" в администрации США сознательно провоцируют переход конфликта в Донбассе в горячую фазу в расчете втянуть в него Россию. При этом Вашингтон привычно пытается переложить ответственность за возможное развязывание военных действий с больной головы на здоровую, обвиняя Москву в эскалации напряженности и запугивая обывателей якобы неизбежным "вторжением" России на Украину", - подчеркнули в СВР России.