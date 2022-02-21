Путин: Совбезом не обсуждается вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Совбез РФ обсуждает вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

На заседании Совета безопасности РФ директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, давая оценку ситуации на юго-востоке Украины, сказал, что западным партнерам можно дать "последний шанс" в том, чтобы они убедили Киев исполнить Минские договоренности, "в противном случае нужно принять решение, о котором сегодня говорится". "Я поддержу, поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ", - сказал директор СВР.

"Но мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему Путин. "Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - скорректировал свои слова Нарышкин.

Ранее в ходе заседания замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, который курирует в Кремле урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, доложил о ходе переговоров контактной группы по этому вопросу. "Я хотел еще ответить на вопрос по поводу того, присоединять или не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать это на переговорах с Западом: это такая, очень серьезная проблема", - сказал Козак, завершив доклад.

"Ну и что? - заметил Путин. - Давайте мы сейчас ограничимся вашим выступлением по поводу хода переговорного процесса в рамках Минских соглашений и вашей оценкой перспектив развития этого процесса, и, как мы поняли ваше мнение, перспектив никаких нет".