Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу в тупике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переговоры по Донбассу идут уже восемь лет, этот процесс зашел в тупик, констатировал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

"Что касается переговорного процесса, то [заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий] Козак же доложил. Он (процесс) в тупике. Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь", - сказал Путин.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, согласованные в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против предоставления особого статуса Донбассу и всячески затягивает переговоры в контактной группе.