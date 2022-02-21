Колокольцев призвал признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, но в границах "до оккупации". Свою позицию он высказал на заседании Совета безопасности РФ в понедельник.

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - сказал он.

"Можно играть в честную игру только тогда, когда перед тобой честные партнеры, а когда перед тобой сидят партнеры с крапленым картами и делают все, чтобы каким-то образом обосновать лицемерную, лживую позицию официального Киева, о чем можно тогда разговаривать? И кто нас призывает к этому диалогу? Нас призывает зарубежные партнеры, которые, помахав пробиркой с белыми порошком, разбомбили Ирак, сменили законную власть, утопили народ в крови и после этого нас приглашают к какому-то диалогу", - отметил Колокольцев.