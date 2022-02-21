Шойгу заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил, выступая на заседании Совета безопасности, который провел президент РФ Владимир Путин.

"В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да". Да, надо признавать", - заявил Шойгу.

Госдума на заседании 15 февраля большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

Проект обращения был внесен в Госдуму 19 января фракцией КПРФ. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР. "За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - отмечается в тексте.