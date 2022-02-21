Бортников: надежда граждан ЛНР и ДНР о жизни в мире будет реализована признанием республик

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Признание Луганской и Донецкой народных республик реализует надежды их граждан о жизни в мире. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета безопасности, который проводит президент РФ Владимир Путин.

"Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду, однозначно", - сказал он.

По данным ФСБ, уже 68,5 тысяч жителей ЛНР и ДНР вышли на территорию России из-за обстрелов украинскими военными.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В прошлую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.