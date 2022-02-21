{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - Кремль.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Колокольцев призвал признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации"
Глава МВД России заявил, что признавать независимость ДНР и ЛНР "однозначно необходимо"
Читать полностью