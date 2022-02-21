Толстой: тысячи россиян готовы принять эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР "у себя дома"

"В пятницу лидеры Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию жителей республик, женщин, детей в Россию в связи с подготовкой военного наступления со стороны Украины. На этот момент, когда мы с вами находимся в этом зале, более 100 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик уже приехали в Россию. Это наши люди, наши в буквальном смысле, и по духу, и по гражданству", - сказал Толстой в ходе XXVII конференции московского городского отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По его словам, более 700 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство РФ, "в отношении еще 170 тыс. заявлений идет работа". "Сейчас даны поручения мэром Москвы, идет сбор гуманитарных грузов. Кроме того, <…> во многих регионах России, как вы знаете, введен режим повышенной готовности, где-то [режим] ЧС, чтобы позволить главам регионов принять соответствующие меры по размещению людей. <…> Тысячи граждан России уже выразили готовность принять у себя дома тех, кто сейчас эвакуировался из ЛНР и ДНР", - сказал Толстой.