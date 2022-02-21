Никонов: признание ДНР и ЛНР повлечет за собой комплекс межгосударственных соглашений

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в случае принятия такого решения повлечет за собой заключение с ними всего комплекса межгосударственных соглашений, предусматривающих в том числе военные статьи. Об этом в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 " заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Весь комплекс межгосударственных соглашений, - сказал он, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после признания республик. - Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договор об экономическом взаимодействии, об использовании российского рубля, вероятно, на территории ЛНР, ДНР".

"И, конечно, в нынешней ситуации там будут и военные статьи", - добавил Никонов.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.