Калашников рассчитывает, что Путин решит признать независимость ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин в понедельник примет решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Думаю, что решение [президента] будет признать ДНР и ЛНР. И я не вижу другого варианта, судя по тому, как не только Дума, но и все, кто сегодня был на [заседании] Совета Безопасности, практически все, поддержали этот путь, эту дорожную карту", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.