Депутат заявил, что СФ должен разрешить ввод вооружений в ДНР и ЛНР в случае необходимости

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации в случае принятия президентом РФ решения о признании Донецкой и Луганской народных республик и их защите должен будет собраться, чтобы разрешить главе государства ввести в республику вооружения. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, со стороны парламента потребуется ратификация некоторых международно-правовых документов о признании. В случае принятия решения об оказании ДНР и ЛНР военной помощи "Совет Федерации, скорее всего, соберется, чтобы разрешить президенту вводить туда вооружения, постольку поскольку это независимые государства, хоть и не признанные другими", кроме РФ, добавил Калашников.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято 21 февраля.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.