Ульянов: на переговорах в Вене по ядерной сделке Ирана обсуждаются последние вопросы

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсуждают последние нерешенные вопросы. Об этом сообщил в понедельник руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Коллективное обсуждение с главами делегаций Франции, Германии и Великобритании на венских переговорах. Мы обсудили возможные пути и средства решения последних нерешенных вопросов. Аналогичные встречи проходят и со всеми остальными участниками переговоров в разных форматах", - написал Ульянов в Twitter.

В пятницу Ульянов заявил в интервью ТАСС, что стороны могут договориться по ядерной сделке до конца февраля. По его словам, венские переговоры по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе вышли на финишную прямую.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.