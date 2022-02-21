МИД РФ: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает глубокое недоумение

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Желание США нагнетать в текущих условиях обстановку, вбрасывая информацию о якобы готовящихся в России терактах, вызывает недоумение. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам", - говорится в сообщении. В министерстве выразили надежду на "ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям".

МИД РФ не получает и не находит подтверждений заявлениям посольства США в Москве относительно якобы готовящихся на территории РФ терактов.

"В дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не получила никаких подтверждений информации посольства США о якобы готовящихся террористических актах.

20 февраля американское диппредставительство опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Американские граждане, комментируя публикацию с предупреждениям на странице посольства в Twitter, выразили сомнения в надежности источников подобной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.

