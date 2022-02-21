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Кризис на Украине
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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что скоро подпишет указ о признании ДНР и ЛНР

Как отметили в Кремле, президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий, однако обозначили готовность к продолжению контактов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник также поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится в сообщении.

Указано, что президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий. Вместе с тем, добавили в Кремле, Макрон и Шольц обозначили готовность к продолжению контактов.

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