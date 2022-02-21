Толстой: делегации России будут отстаивать права граждан Донбасса в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия будет отстаивать права граждан Луганской и Донецкой народной республик в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ (ПАСЕ и ПА ОБСЕ). Об этом сообщил в понедельник в кулуарах XXVII конференции московского городского отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" вице-спикер Госдумы, глава российских делегаций в этих организациях Петр Толстой.

"Конечно, будем, это же наши граждане", - ответил Толстой на вопрос ТАСС, намерена ли делегация РФ отстаивать права граждан ЛНР и ДНР в ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

При этом он отметил, что в организациях действуют представительства стран-участников, и полномочия делегаций не могут быть прекращены. "Конечно, потоки лжи в адрес России будут продолжаться и на этой площадке несмотря на то, что каждый раз мы подробно объясняем нашу позицию", - сказал глава делегаций.

Он добавил, что Госдума поддержит решение о признании провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик после того, как оно будет принято президентом страны. "Если такое решение (о признании ЛНР и ДНР - прим. ТАСС) будет принято президентом России, то парламент рассмотрит, и я уверен, поддержит такое решение, потому что мы по этому поводу уже высказались и направили президенту соответствующее постановление. Это ответственный выбор, но это выбор в пользу наших русских людей, в пользу защиты их прав и безопасности их жизней. Поэтому мы его сделаем", - сказал Толстой в беседе с ТАСС. Он уточнил, что именно президент РФ и парламент "вправе принимать такое решение".

Отвечая на вопрос о возможности ратификации договоров с народными республиками Донбасса после их признания РФ, Толстой подчеркнул, что следующие шаги будут зависеть от того, "какие будут документы и какие будут инициативы со стороны республик". "Когда было признание Крыма, то, соответственно, мы сначала признали Крым, а потом Крым направил просьбу о вхождении в состав РФ. <…> Может быть так, может быть как-то иначе - это зависит от республик, не от нас. Но мы все, что от нас зависит, мы все сделаем, чтобы там был мир, и чтобы действительно люди могли вздохнуть спокойно", - ответил Толстой

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет принято 21 февраля.