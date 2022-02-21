Путин заявил, что ситуация в Донбассе приняла критический характер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине", - сказал Путин.

"Говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - подчеркнул президент РФ.

По его мнению, ситуация в Донбассе приняла критический, острый характер. "Еще раз подчеркну, что Украина для нас - это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", - продолжил Путин.

Текущая конъюнктура, по словам главы государства, никогда не должна быть положена в основу базовых принципов государственности.