Путин: современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией

Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от России, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. Украину можно назвать "имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор, добавил Путин.

По словам президента, большевики при создании СССР удовлетворяли любые "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, Россию это устроит, указал Путин.

Новость дополняется