Путин считает, что распад СССР - на совести большевиков и руководства КПСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. К развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, распад исторической России - на их совести. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник в телеобращении к гражданам.

"Еще за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости", - заметил он.

Однако, продолжил Путин, это совсем не так. "К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР - на их совести", - констатировал российский лидер.

Он указал, что право выхода республик из СССР было настоящей "миной", заложенной под государство, так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась. Путин выразил сожаление, "что из базовых формально-юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии, о будущем никто не подумал".

"Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать прочную систему управления, что за счет своей политики они окончательно решили и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда не делась. А изначально заложенная "мина", подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой "миной" было право выхода из СССР", - заявил Путин.

Президент заявил, что Россия после распада СССР всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам.

Как указал Путин, большевики при создании СССР удовлетворяли все "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. "После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, и на удовлетворение любых требований, любых "хотелок" со стороны националистов внутри страны", - сказал Путин.

По словам главы государства, документ, принятый в 1989 году и определявший национальную политику КПСС, стал, по сути, роковым. "В сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ. Так называемая национальная политика партии в современных условиях, платформа КПСС", - напомнил он.

Российский лидер процитировал некоторые положения этого документа. Одно из них гласит, что "союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических государств". "Еще один пункт: "Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действия постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории", - привел пример Путин.