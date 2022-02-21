Путин: материальная поддержка "майдана" со стороны посольства США составляла $1 млн в день

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Материальная поддержка "так называемого протестного лагеря" на площади Независимости в Киеве в 2014 году со стороны посольства США составляла $1 млн в день, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели "майдан" до государственного переворота", - сказал Путин.

"При этом они получали прямое воздействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со сторон посольства США составляла $1 млн в день", - добавил глава государства.