Путин: Россия сделает все, чтобы "покарать" виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что имена виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе известны, и будет сделано все, чтобы их найти и предать суду. Об этом он заявил в понедельник в ходе своего телеобращения к гражданам.

"Радикалы, захватившие власть [на Украине], организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств", - сказал Путин.

"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду", - добавил глава государства.