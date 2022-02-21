Путин: действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия располагает прямыми доказательствами того, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Об этом заявил в понедельник в телеобращении президент РФ Владимир Путин.

"Отдельно скажу о Крыме. Жителе полуострова свой свободный выбор сделали: быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб", - сказал Путин.

"В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически полностью посвящен противостоянию с Россией, ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия предполагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья", - добавил Путин.

Крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО по развертыванию своей инфраструктуры в Крыму, сказал Путин в телеобращении.

"Построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия уже против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всем Черноморском побережье, - сказал он. - В свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму. Но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы, мы всегда будем помнить об этом".