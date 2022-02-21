Путин заявил, что угроза Украины создать собственное ядерное оружие не пустая бравада

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник в телеобращении.

"Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У" тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть", - сказал Путин.

"Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду сейчас их называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа, и этого тоже мы не должны исключать", - добавил президент России.

Путин подчеркнул, что, если у Украины появится оружие массового поражения, ситуация в мире, в Европе изменится кардинально. "С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом, мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, - сказал Путин. - Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны".