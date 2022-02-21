Путин уверен, что Запад шантажирует Россию санкциями

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запад пытается шантажировать Россию санкциями, которые все равно будет вводить, а предлог для этого будет найден или сфабрикован. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Нас опять пытаются шантажировать. Вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован, причем вне зависимости от ситуации на Украине", - подчеркнул глава государства.

Президент РФ заявил, что Россия никогда не поступится своим национальным суверенитетом и ценностями.

Путин отметил, что Россия в нынешней ситуации имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения своей безопасности, так и будет поступать.