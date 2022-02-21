Постпред РФ в Женеве назвал постыдными попытки США распространять фейки в ООН

Письмо Соединенных Штатов направила ранее верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет постоянный представитель этой страны при женевской штаб-квартире ООН Батшеба Нелл Крокер. Комментируя по просьбе корр. ТАСС этот шаг Вашингтона, Гатилов сказал: "Постпред США при ООН в Женеве госпожажа Батшеба Крокер совсем недавно приступила к исполнению своих служебных обязанностей, но, как мы видим, уже активно подключилась к кампании по распространению западных фейков".

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Направленное верховному комиссару ООН по правам человека письмо США о списке украинцев, от которых якобы хочет избавиться Россия, является информационным вбросом, цель которого состоит в дальнейшем нагнетании обстановки вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник ТАСС постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, назвавший постыдными попытки Вашингтона задействовать правозащитные механизмы всемирной организации для распространения "страшилок".

Как подчеркнул глава российской дипмиссии, это письмо "нельзя расценить иначе, как очередной информационный вброс с целью дальнейшего нагнетания обстановки вокруг Украины и раздувания мифической "российской агрессии". "Западные силы рассчитывают на "военную эскалацию" в качестве предлога для новых санкций. Вот они и засоряют информационное пространство новыми страшилками про нашу страну в погоне за собственными конъюнктурными интересами, - подчеркнул Гатилов. - Постыдно, что в этих целях они пытаются задействовать правозащитные механизмы ООН".

Ранее американский журнал "Форин полиси" написал со ссылкой на свои источники, что Россия якобы подготовила список украинских политиков, которых планируется убить или арестовать после "вторжения" на Украину. Другие американские СМИ также сообщили, что Вашингтон направил письмо с такой информацией верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.