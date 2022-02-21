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Кризис на Украине
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Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР

Президент РФ попросил Федеральное собрание поддержать это решение
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что решил незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал он в телеобращении к гражданам.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. "Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКризис на Украине
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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