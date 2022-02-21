Слуцкий: России не оставили выбора в вопросе признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Признание независимости ДНР и ЛНР стало единственно возможным шагом со стороны России в условиях обострения там ситуации, у Москвы не оставалось иного выбора. Об этом заявил журналистам в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Признание независимости ДНР и ЛНР - единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять Минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта. Мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения. Это поистине исторический момент", - отметил он.

По словам депутата, "России просто не оставили выбора". Так, напомнил Слуцкий, российская сторона до последнего момента говорила "о безальтернативности Минского комплекса мер для урегулирования на юго-востоке Украины". "Мы не раз призывали Запад убедить украинское руководство выполнить свои обязательства. Но вместо этого Украину только накачивали современным вооружением и поощряли саботаж Минска-2", - отметил Слуцкий.

Оперативный процесс ратификации

Слуцкий также подчеркнул, что Госдума готова максимально оперативно приступить к процессу ратификации соглашений, подписанных в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик после признания их суверенитета. "После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации", - сказал он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что решение президента будет закреплено парламентом уже во вторник. "Уже завтра состоятся заседания обеих палат парламента, которые должны будут закрепить это решение", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.

По его словам, решение президента - "большой праздник не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека". "Жаль, что не сделали этого раньше, восемь лет надеясь на то, что Киев начнет исполнять Минские соглашения, что Европа откроет наконец глаза и увидит весь ужас происходящего на Юго-Востоке Украины все эти годы, что-то тщетно пытались доказать на разных международных площадках, возлагали тщетные надежды на Контактную группу", - подчеркнул Толстой, добавив, что Россия лишь убедилась, что была слишком высокого мнения о партнерах, "наделяя их теми человеческими качествами, которые им не присущи".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.