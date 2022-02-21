Комитеты Госдумы 22 февраля рассмотрят соглашения с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы во вторник утром рассмотрят соглашения о дружбе и партнерстве с Донецкой и Луганской народными республиками, чтобы палата могла их ратифицировать в тот же день. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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"Завтра", - ответил он на вопрос о сроках ратификации соглашений. "Мы сейчас проведем рассылку, как только поступят. После этого с утра проведем заседания комитетов, международного и моего, и на Совет Думы документы направим, чтобы запланировать ратификацию на пленарке", - добавил депутат.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что совместное заседание его комитета с комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками запланировано на 09:00 мск, затем на заседание соберется Совет Думы. "После чего документы выйдут на ратификацию завтра, в 12 часов, на пленарном заседании Госдумы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь первый заместитель Калашникова, депутат-единоросс Виктор Водолацкий допустил, что, если во вторник Госдума ратифицирует соглашения, то на заседании в тот же день это успеет сделать и Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.