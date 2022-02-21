Путин: РФ услышала общие слова США и НАТО в ответ на предложения по безопасности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия услышала общие слова в ответ на свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, рациональные зерна касались лишь второстепенных моментов. Об этом заявил в понедельник в телеобращении президент РФ Владимир Путин.

"В декабре прошлого года мы передали западным партнерам проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также проект о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону. Мы на это соответствующим образом отреагировали. Подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров, однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом без отрыва от основных, базовых российских предложений", - сказал Путин.

"Эти наши принципиальные предложения проигнорировали. Западные партнеры, повторяю, еще раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не изменилось", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами за столом переговоров: "Мы хорошо понимает нашу ответственность за региональную и глобальную стабильность".

"Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Однако наше предложение было с порога отвергнуто: нельзя, дескать, позволить России ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса", - напомнил Путин.

Путин заявил, что Россия в нынешней ситуации имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения своей безопасности, именно так и будет поступать. "Хочу четко и прямо сказать, что в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам остались фактически без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать", - сказал он.