Климов: РФ признает ЛНР и ДНР в фактически установленных сейчас границах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации во вторник. Об этом заявил в понедельник зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что подписанные с властями ЛНР и ДНР договоры будут ратифицированы палатой во вторник. "Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", - сказал Климов.