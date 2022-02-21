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Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Небензю Василия Александровича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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