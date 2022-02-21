Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.

Выступая перед этим с обращением к россиянам, глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае на совести Киева будет "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития", а также предупредил - в отсутствие конструктивных ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности Москва имеет полное право "принимать ответные меры".

ТАСС собрал основное из 55-минутного обращения президента и предшествующих событий.

Признание Донбасса

Путин назвал признание независимости ДНР и ЛНР "давно назревшим решением" и попросил парламент поддержать его, а также ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - предупредил президент.

По его словам, Россия "сделала все для сохранения территориальной целостности Украины", в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.

Украина и НАТО

У Москвы есть все основания полагать, что "вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса - вопрос предрешенный", это "дело времени", отметил Путин. В этом случае она станет передовым плацдармом для упреждающего удара Запада по России.

Российская сторона в декабре предложила Вашингтону и Брюсселю договориться о гарантиях безопасности, в рамках которых она требовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток, в том числе на Украину, и размещения на территории этой страны ударного оружия. Как подчеркнул президент, эти предложения остались фактически без ответа, и в таких условиях Россия "имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности": "Именно так и будем поступать".

Сама РФ никогда не станет членом НАТО - в 2000 году тогдашний президент США Билл Клинтон "весьма сдержанно" ответил на вопрос Путина об отношении к возможному присоединению Москвы к альянсу. Это связано с тем, что Соединенным Штатам не нужна "такая большая, самостоятельная страна, как Россия", и в этом кроется "источник традиционной американской политики на российском направлении", уверен российский лидер.

Критика Украины

Основная часть обращения президента была посвящена истории создания современной Украины и критике властей в Киеве. Путин напомнил, что современная Украина "целиком и полностью была создана <...> большевистской, коммунистической Россией", в том числе за счет исторических российских территорий. Сейчас на Украине сносят памятники Владимиру Ленину, который стал ее "автором и архитектором", но в этой политике "не нужно останавливаться на полпути": "Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

После распада Советского Союза Россия всегда сотрудничала с Украиной "открыто, честно и <...> с уважением к ее интересам", но в Киеве "вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер", констатировал президент. На Украине так и не сложилось "устойчивой государственности", ее "буквально пропитала, разъела" коррупция, а нынешняя власть "последовательно ведет дело к полной десуверенизации страны".

Украинская военная стратегия предполагает, по сути, подготовку военных действий против России, а недавняя угроза Киева создать собственное ядерное оружие - это "не пустая бравада", подчеркнул президент. Москва не может игнорировать эту угрозу.

Поддержка Совбеза

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. После этого в Кремле прошло заседание Совета безопасности РФ, члены которого высказались в поддержку такого решения.

При этом секретарь Совбеза Николай Патрушев предложил дать Западу последний шанс заставить Киев выполнять договоренности: "Если вы (речь о президенте США Джо Байдене, предложившем провести переговоры с Путиным - прим. ТАСС) способны в кратчайший срок, можно обозначить два-три дня, прекратить всю эту кровавую бойню [в Донбассе], мы будем вести с вами диалог". Идею Патрушева о "последнем шансе" поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать независимость республик в границах "до оккупации Вооруженными силами Украины", то есть в пределах Донецкой и Луганской областей.

Последние переговоры перед признанием