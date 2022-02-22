Лавров и глава МИД Туркмении обсудят совместное реагирование на общие вызовы безопасности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры c вице-премьером, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят ключевые темы российско-туркменского сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в многосторонних форматах. Дипломат указала, что российская сторона рассматривает предстоящий визит как важную составляющую комплекса мер по укреплению двусторонних отношений, который реализуется в рамках Договора о стратегическом партнерстве, заключенного в 2017 году.

Стратегические партнеры

Предыдущая встреча министров состоялась почти год назад - в апреле прошлого года в Москве. Несмотря на пандемию, сторонам удается сохранить интенсивные контакты на всех уровнях за счет регулярного проведения видеоконференций между министерствами, ведомствами и региональными органами власти.

В ходе переговоров Лавров и Мередов обменяются мнениями по актуальным темам многопланового сотрудничества с упором на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и образовательную сферы. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы координации на международных площадках, включая СНГ, ООН и ОБСЕ, а также диалоговый механизм "ЦА5 + Россия" на уровне министров иностранных дел. Особое внимание предполагается уделить мероприятиям каспийской "пятерки", прежде всего шестому Каспийскому саммиту в Туркмении.

Совместное реагирование на общие вызовы

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудят вопросы региональной безопасности и возможности совместного реагирования на общие вызовы и угрозы. Хотя Туркмения является нейтральным государством, это не исключает сотрудничества двух стран по отдельным вопросам безопасности. Так, например, в ходе предыдущего визита Мередова в Москву министры подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Для обеих стран серьезным вызовом является ситуация в Афганистане. Туркмения, как и остальные страны, не признала движение "Талибан" (запрещено в РФ). В то же время после захвата власти в Афганистане талибами Ашхабад и Кабул активизировали контакты по проекту газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия). 11 января МИД талибов сообщил, что остающиеся семь соглашений по проекту будут заключены в ближайшее время. Всего для реализации проекта ТАПИ было запланировано подписание 16 соглашений, девять из которых были заключены до падения предыдущего афганского правительства.

В интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва считает "политически привлекательной" перспективу участия РФ в проекте. Как указал дипломат, утратили остроту считавшиеся ранее наиболее проблемными вопросы обеспечения безопасности этого проекта. Вместе с тем Кабулов отметил, что вопрос участия РФ зависит от рентабельности проекта для российских экономических операторов.

Переговоры Лаврова и Мередова проходят на фоне обострения обстановки в Донбассе. Очевидно, что в этой связи стороны затронут ситуацию на общем пространстве СНГ.

Экономические связи

Ашхабад остается значимым торговым партнером Москвы в регионе: так, по итогам десяти месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами составил около 730 млн долларов. С апреля 2019 года ПАО "Газпром" возобновил закупки туркменского природного газа, объемы поставок которого ежегодно растут. На рынке республики работают десятки крупных российских экономических операторов, среди которых "Камаз", "Возрождение", "Татнефть". Важную роль в углублении двусторонних хозяйственных связей выполняет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству.

Между странами налажено тесное сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом. Туркмения в числе первых зарегистрировала российские вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Спутник лайт". В прошлом году в Ашхабад были поставлены 330 тыс. комплектов вакцины "Спутник V", в январе текущего года - 800 тыс. доз "Спутник лайт", из которых 300 тыс. предоставлены на безвозмездной основе.

В ожидании выборов

Визит главы МИД Туркмении проходит в преддверии назначенных на 12 марта внеочередных президентских выборов в республике. 11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. 15 февраля Центральная избирательная комиссия объявила о начале регистрации кандидатов, первым был зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров. Он пообещал в случае победы продолжать начинания отца.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.