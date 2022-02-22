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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Замглавы МИД РФ Руденко будет представлять президента на ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Документы будут рассмотрены палатами Федерального собрания
© Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжения о назначении замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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Документы опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой, подписанного в г. Москве 21 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Согласно другому документу, такое же распоряжение касается и договора с Донецкой народной республикой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРуденко, Андрей ЮрьевичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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