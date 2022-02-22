Договоры России с ДНР и ЛНР предполагают совместную охрану границ Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, в случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации. Об этом говорится в в текстах договоров с ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

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