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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Договоры России с ДНР и ЛНР предполагают совместную охрану границ Донбасса

В текстах документов также говорится, что стороны заключат отдельные соглашения по вопросу двойного гражданства, получат право право и использования военных баз на территории сторон, а также будут защищать этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, в случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации. Об этом говорится в в текстах договоров с ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Там также указано:

  • соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств

  • договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением

  • соглашения предусматривают право строительства и использования военных баз на территории сторон

  • ратификация договоров не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 

  • Россия, ДНР и ЛНР будут консультироваться в случае опасения одной из сторон в целях совместной обороны

  • ДНР и ЛНР заключат отдельные соглашения с Россией по вопросу двойного гражданства

  • Россия будет принимать меры для поддержания банковских систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством там является рубль

  • ДНР и ЛНР будут принимать меры по унификации гражданского, налогового и пенсионного законодательств

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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