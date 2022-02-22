Договоры России с ДНР и ЛНР предполагают совместную охрану границ Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, в случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации. Об этом говорится в в текстах договоров с ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
Там также указано:
- соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств
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договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением
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соглашения предусматривают право строительства и использования военных баз на территории сторон
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ратификация договоров не потребует дополнительных бюджетных ассигнований
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Россия, ДНР и ЛНР будут консультироваться в случае опасения одной из сторон в целях совместной обороны
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ДНР и ЛНР заключат отдельные соглашения с Россией по вопросу двойного гражданства
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Россия будет принимать меры для поддержания банковских систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством там является рубль
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ДНР и ЛНР будут принимать меры по унификации гражданского, налогового и пенсионного законодательств