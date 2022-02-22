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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Захарова назвала предсказуемой реакцию западных стран на признание ДНР и ЛНР

По словам официального представителя МИД РФ, "Запад врал и продолжит врать" в этой ситуации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не удивлена реакцией на признание ДНР и ЛНР со стороны Запада, который врал и продолжит врать в этой ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Давайте вернемся на какое-то время назад, потому что сейчас основной вопрос: чего ожидать, как реагируют на Западе и так далее. А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать", - сказала дипломат в понедельник вечером в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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