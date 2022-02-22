Договоры России с ДНР и ЛНР предусматривают защиту нацменьшинств

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Договоры России с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предусматривают в том числе защиту этнической, языковой и иной самобытности нацменьшинств. Об этом говорится в текстах договоров, внесенных на ратификацию в Госдуму.

"Договаривающиеся стороны будут обеспечивать защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств на своих территориях и создавать условия для сохранения и развития этой самобытности", - говорится в одной из статей договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится и в договоре с Луганской народной республикой.

Кроме того, как указано в обоих документах, стороны будут гарантировать представителям нацменьшинств свободу выражать, сохранять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, "не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле". Стороны обязуются обеспечивать защиту прав и свобод, равенство перед законом и отсутствие дискриминации нацменьшинств.

Также РФ и ДНР с ЛНР договорились осуществлять на своих территориях эффективные меры по борьбе с подстрекательством к насилию по мотивам национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, враждебности или ненависти.

"Каждая из договаривающихся сторон обязуется гарантировать лицам, проживающим на ее территории, независимо от их расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или иного положения гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы", - указано в обоих договорах. Кроме того, каждый гражданин Донецкой и Луганской народных республик получит право на защиту в третьих странах, где не имеется представительств, соответственно, ДНР и ЛНР, "со стороны дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации".