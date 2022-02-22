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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Договоры России с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением

В финансово-экономическом обосновании к документам указано, что их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Договоры России о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Об этом говорится в текстах договоров, внесенных на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", - говорится в одной из статей договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится в договоре с Луганской народной республикой.

В финансово-экономическом обосновании к договорам указано, что их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат. "Принятие федерального закона "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой народной республикой" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в документе, размещенном в базе данных нижней палаты парламента. Схожее финансово-экономическое обоснование приложено к договору РФ с ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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