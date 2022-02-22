Договоры России с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Договоры России о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Об этом говорится в текстах договоров, внесенных на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

"Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", - говорится в одной из статей договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится в договоре с Луганской народной республикой.

В финансово-экономическом обосновании к договорам указано, что их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат. "Принятие федерального закона "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой народной республикой" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в документе, размещенном в базе данных нижней палаты парламента. Схожее финансово-экономическое обоснование приложено к договору РФ с ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.