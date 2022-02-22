ДНР и ЛНР заключат отдельные соглашения с РФ по вопросу двойного гражданства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях, стороны договора также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Об этом говорится в договорах ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

"Граждане одной договаривающейся стороны могут иметь гражданство другой договаривающейся стороны на условиях и в порядке, установленных законодательством договаривающейся стороны, гражданство которой приобретается. В целях урегулирования вопросов двойного гражданства договаривающиеся стороны заключат отдельное соглашение", - говорится в одной из статей договора России с ЛНР. Аналогичная статья содержится и в договоре с ДНР.

Документы также устанавливают, что на территории каждой из договаривающихся сторон "признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны".

Кроме того, согласно документу, стороны соглашений намерены принимать меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательства в области пенсионного обеспечения. "Договаривающиеся стороны будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения", - говорится в одной из статей договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится и в договоре с ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.