Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться общими усилиями сторон

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Охрана государственных границ Донецкой и Луганской народных республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, в случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации. Об этом говорится в договорах ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно тексту, охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Стороны "будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности".

Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. "В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", - говорится в соглашениях.

При этом отмечается, что условия и порядок реализации такого права "в каждом конкретном случае будут определяться отдельными соглашениями". "Договаривающиеся стороны заключат отдельные соглашения о военном сотрудничестве", - говорится в документах.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.