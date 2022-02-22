Небензя прибыл на заседание Совета Безопасности по Украине

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прибыл в понедельник вечером на заседание Совета Безопасности всемирной организации, посвященное ситуации вокруг Украины.

Как передает корресподент ТАСС, дипломат воздержался от каких-либо комментариев для прессы. "Слушайте мое заявление", - сказал он по-английски, обращаясь к журналистам в ООН. Ранее на заседание Совбеза прибыли постоянные представители Украины и США Сергей Кислица и Линда Томас-Гринфилд, которые также не стали отвечать на вопросы СМИ.

Ранее источник в постоянном представительстве России при ООН сообщил о проведении в 21:00 (05:00 мск вторника) совещания Совета Безопасности, посвященного ситуации вокруг Украины. По словам источника в делегации одной из западных стран, мероприятие созывается по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции.

Как заявила в понедельник американский постпред при ООН, Совбез "должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины". По ее версии, признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик "угрожает международному порядку", существующему с момента окончания Второй мировой войны. Томас-Гринфилд утверждает, что данное решение имеет цель создать предлог для "дальнейшего вторжения на Украину".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.