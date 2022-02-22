Небензя призвал избегать войны и заставить Украину прекратить обстрелы

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно сконцентрироваться сейчас на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - сказал российский дипломат. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации вокруг Украины.

Россия не является стороной Минских соглашений, в этом плане ничего не изменилось - Небензя.

Главным фактором в разрушении минских договоренностей стал отказ Киева от прямого диалога с ДНР и ЛНР - Небензя.

Киев по-прежнему обязан выполнять Минские соглашения - Небензя.

Украина стянула к линии соприкосновения в Донбассе 120-тысячный воинский контингент - Небензя.

Обстрелы ЛНР и ДНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, Западу надо сдержать Киев - Небензя.