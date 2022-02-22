Володин: признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить гибель соотечественников

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить гибель россиян и соотечественников, проживающих там. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

По его словам, ограничительные меры против России будут приняты в любом случае, как принимались ранее без каких-либо поводов.

"Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов", - написал он.

По словам Володина, "Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна", и они будут делать все, чтобы затормозить ее развитие.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.