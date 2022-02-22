Медведев заявил, что Россия не имела права бросить жителей Донбасса

"Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - сказал Медведев журналистам во вторник, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании ДНР и ЛНР.

Медведев провел параллели с 2008 годом, когда ему "пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии". Зампред СБ РФ отметил, что Москва тогда помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей "и преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России".

"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и ее слабой власти во главе с нынешним президентом", - продолжил Медведев. Он подчеркнул, что "война против Донецка и Луганска шла без правил", людей подвергали постоянным репрессиям, обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе и прятаться в подвалах от бомб. "Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы", - уверен замглавы Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что России известны перспективы: "Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации". "Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", - сказал зампред СБ РФ. По его словам, "это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях". "И нашу правоту подтвердит история", - заключил Медведев.