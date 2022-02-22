Медведев заявил, что Россия не имела права бросить жителей Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик было сложным, но единственно возможным, Россия не могла их бросить. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - сказал Медведев журналистам во вторник, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании ДНР и ЛНР.
Медведев провел параллели с 2008 годом, когда ему "пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии". Зампред СБ РФ отметил, что Москва тогда помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей "и преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России".
"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и ее слабой власти во главе с нынешним президентом", - продолжил Медведев. Он подчеркнул, что "война против Донецка и Луганска шла без правил", людей подвергали постоянным репрессиям, обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе и прятаться в подвалах от бомб. "Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы", - уверен замглавы Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что России известны перспективы: "Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации". "Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", - сказал зампред СБ РФ. По его словам, "это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях". "И нашу правоту подтвердит история", - заключил Медведев.