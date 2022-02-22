Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорному процессу с США после признания ЛНР и ДНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение РФ о признании о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы даже в самые сложные моменты говорили о том, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остается такой же. Мы готовы к переговорному прогрессу", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, влияет ли это на планы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Она добавила, что в решении России признать суверенитет ЛНР и ДНР нет эмоций, но, очевидно, Запад лишен какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса. По ее словам, Россия исходит из того, что минские соглашения перестали были актуальными для Киева.