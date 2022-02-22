Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Предположения, что санкций и осуждения Запада в отношении России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), являются иллюзией. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Очень важный момент. Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется [после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, [если бы РФ не признала ДНР и ЛНР]. Были бы обязательно", - сказала дипломат.

"Возьмем пример, они же всегда мотивируют интересами людей и конкретно какого-то одного человека, чьи права нужно защищать, всегдашний западный посыл. Давайте возьмем историю с Крымом, 2014 год, невозможно было не заметить, что решение о воссоединении с Крымом было принято на основе волеизъявления крымчан, референдума, обращения и так далее, но не заметили. Но ведь невозможно же было не заметить, что с 2014 года права человека, вот те самые пресловутые: и язык, и законодательная база, и все остальное - и развитие СМИ, действительно, имело место в Крыму несравненно в большем, просто в разы большем объеме, нежели это было до 2014 года. Но ведь Запад сумел не заметить и каждый год продлевал санкции по Крыму в отношении нашей страны", - добавила она.

По словам Захаровой, Западу "не нужны основания" для санкций. "Даже эти основания будут противоречить их посылу и фактам на земле, это не будет иметь никакого значения", - отметила дипломат.