Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы - по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает корреспондент ТАСС.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.
О документах
Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. В финансово-экономическом обосновании к договорам указано, что их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат.
Согласно тексту договоров охрана границ ДНР и ЛНР "будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности". По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение. Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.
Договоры предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств. Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут иметь российское гражданство на установленных законом условиях, стороны договора также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Устанавливается, что на территории каждой из договаривающихся сторон "признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны".
Согласно договорам Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений обязуются "обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций", а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами сторон.
Договоры с ЛНР и ДНР одновременно предусматривают дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем. Кроме того, согласно документам, стороны соглашений намерены принимать меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательства в области пенсионного обеспечения.