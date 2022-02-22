Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы - по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает корреспондент ТАСС.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.

О документах

Договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. В финансово-экономическом обосновании к договорам указано, что их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат.