Захарова: Россия на протяжении многих лет делала все, чтобы минские соглашения выполнялись

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия в течение многих лет делала все возможное для того, чтобы реализовать минские договоренности. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"И вот на протяжении семи лет Российская Федерация на всех уровнях призывала выполнять эти договоренности. Еще один важный момент. Все, буквально все, я сейчас не преувеличиваю, это не какая-то общая формулировка, переговоры министра иностранных дел России, российских дипломатов, основное усилие нашей внешней политики были направлено именно на побуждение всех, кто в этом непосредственно принимал участие и тех, кто мог оказать содействие к реализации минских договоренностей. <…> Мы сделали все", - сказала она.

Захарова также отметила, что семь лет российской внешней политики прошли под словосочетанием "минские договоренности", "не было ничего, что употреблялось бы чаще, чем это словосочетание". "Это были не просто призывы публичные, это был не просто анализ этих договоренностей, это, во-первых, разработка первого пакета минских договоренностей, самого первого. Тот, который сейчас, на протяжении многих лет мы призывали исполнять, это были вторые минские договоренности, а первые были исключительно и только инициативой нашей стороны по выходу из этого кризиса. Потом был разработан комплекс, коллективно разработан, который стал уже всеобъемлющим", - добавила она.

Россия исходит из того, что минские договоренности больше не актуальны для киевского режима, сказала Захарова. "Мы исходим из того, что эти минские договоренности перестали быть актуальными для киевского режима, который об этом говорил нам всем", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, вышла ли Россия из "Минска-2".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.