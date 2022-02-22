Фракция "Единой России" в Госдуме поддерживает решение о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фракция единороссов в Госдуме поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

"Фракция "Единой России" поддерживает решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР. Самое последнее предупреждение, которое прозвучало, - это поддержка депутатами Госдумы обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР. Однако мы так и не были услышаны. Другой возможности остановить войну и защитить людей, как признать независимость ЛНР и ДНР с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, [нет]", - приводит слова Васильева пресс-служба единороссов во вторник.

По его словам, Россия восемь лет "последовательно призывала к выполнению минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации на Донбассе".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.