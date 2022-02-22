МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после госпитализации вернулся к очной работе в Госдуме и проводит во вторник заседание своей фракции, передает корреспондент ТАСС из здания на Охотном ряду.

Заседание фракции посвящено теме признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Зюганов с 10 февраля на несколько дней был госпитализирован в ЦКБ. Политик сообщал, что это плановые профилактические меры, связанные с перенесенной в свое время операцией. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь сообщал, что лидер компартии попал в больницу с симптомами ОРВИ.