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Зюганов после госпитализации вернулся к очной работе в Госдуме

Лидер КПРФ проводит заседание своей фракции
© Анатолий Бочинин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после госпитализации вернулся к очной работе в Госдуме и проводит во вторник заседание своей фракции, передает корреспондент ТАСС из здания на Охотном ряду.

Заседание фракции посвящено теме признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Зюганов с 10 февраля на несколько дней был госпитализирован в ЦКБ. Политик сообщал, что это плановые профилактические меры, связанные с перенесенной в свое время операцией. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь сообщал, что лидер компартии попал в больницу с симптомами ОРВИ.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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