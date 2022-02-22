В Думе считают, что ДНР и ЛНР признают в границах, принятых на референдуме 2014 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что независимость Донецкой и Луганской народных республик будет установлена в границах, принятых в ходе референдума о самоопределении республик 2014 года. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР <...> Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", - отметил Калашников.